Iacom Monteprandone aderisce alla rete dedicata all’inclusione

Il Comune di Monteprandone ha deciso di aderire alla rete ‘Iacom – Idee Accessibili in Comune’. Ora, 12 luoghi della città sono segnalati come accessibili sul sito dedicato. L’amministrazione ha anche in programma nuovi interventi per migliorare ulteriormente l’accessibilità strutturale. La scelta mira a rendere più facile la vita a chi ha bisogni specifici e a promuovere un’inclusione reale in tutto il territorio.

'Iacom – Idee Accessibili in Comune', una rete senza confini dedicata all' accessibilità e all' inclusione: un'iniziativa in costante crescita, come dimostra l'adesione del Comune di Monteprandone, con 12 luoghi accessibili già segnalati sul sito di Iacom, comprensivi anche di interventi e progetti di futuri adeguamenti in materia di accessibilità strutturale. "Trovare realtà che, come Monteprandone, credono sull'importanza e sulla contemporaneità di un concetto di accessibilità sempre più ampio (specifico) e differenziato è per noi motivo di grande orgoglio- hanno affermato Maria Ida Maroni e Arianna Censori di Iacom - Ringraziamo quindi di il comune di Monteprandone per aver accolto la nostra proposta e per contribuire al processo virtuoso di Iacom che pone al centro la forza del racconto di comunicazione di luoghi ed esperienze accessibili".

