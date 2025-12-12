E' il giorno dello sciopero generale Stop a scuola sanità aziende e trasporti | i servizi a rischio e quelli garantiti
Venerdì 12 dicembre si svolge uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo scuole, sanità, aziende e trasporti. La protesta nasce contro la manovra del governo Meloni, giudicata ingiusta e dannosa dal segretario Maurizio Landini. I servizi saranno a rischio, mentre alcuni potrebbero essere garantiti, a seconda delle decisioni delle organizzazioni e delle autorità.
Oggi, venerdì 12 dicembre, è in programma lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra del governo Meloni, definita dal segretario Maurizio Landini un provvedimento «ingiusto» e «balordo». La mobilitazione è nazionale e dura 24 ore, coinvolgendo tutti i principali settori: dai. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
E' il giorno dello sciopero generale anche in Sicilia, un corteo a Palermo,. disagi nei trasporti - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale 12 dicembre in Toscana. A Firenze manifestazione con Landini. Stop a treni e bus. Le notizie in diretta - Nel capoluogo il maxi corteo alla presenza del segretario generale della Cgil: attese migliaia di persone. Si legge su msn.com
Chi si ferma oggi per lo sciopero generale. I servizi a rischio per 24 ore e quelli garantiti, dai trasporti alla sanità - L'agitazione è indetta dalla Cgil contro la manovra economica del governo Meloni ed è nazionale. Segnala today.it
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì