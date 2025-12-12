Chi si ferma oggi per lo sciopero generale I servizi a rischio per 24 ore e quelli garantiti dai trasporti alla sanità
Il 12 dicembre si svolge lo sciopero generale indetto dalla Cgil contro la manovra del governo Meloni. Per 24 ore, alcuni servizi potrebbero essere compromessi, mentre altri saranno garantiti. Questa giornata rappresenta una mobilitazione importante per esprimere dissenso sulle politiche adottate e le conseguenze sulla vita quotidiana dei cittadini.
Oggi, venerdì 12 dicembre, è il giorno dello sciopero generale della Cgil contro la manovra del governo Meloni. Di provvedimento "ingiusto" e "balordo" parla Maurizio Landini. Lo stop è nazionale, di 24 ore, e interessa tutti i settori: dai trasporti alla scuola, dalla sanità alle fabbriche. Farà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Oggi mi sono svegliata con una tristezza. Quando una tristezza si ferma a dormire la sento che si muove nella mia stanza, a piccoli passi, è come una danza. Ho aperto gli occhi e mi era accanto, mi fissava. Ah, sei qui? Ha alzato le spalle, Pare di sì. Mi sono fa - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale oggi 12 dicembre, dai trasporti a scuola e sanità: chi si ferma. La diretta - Manifestazioni in tutta Italia per la protesta indetta dalla Cgil contro la manovra di bilancio. quotidiano.net scrive
12 dicembre 2025: oggi sciopero generale contro la Legge di Bilancio 2026 - Lo sciopero riguarda tutti i settori pubblici e privati, per l'intera giornata. Da moto.it
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì