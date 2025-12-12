Chi si ferma oggi per lo sciopero generale I servizi a rischio per 24 ore e quelli garantiti dai trasporti alla sanità

Il 12 dicembre si svolge lo sciopero generale indetto dalla Cgil contro la manovra del governo Meloni. Per 24 ore, alcuni servizi potrebbero essere compromessi, mentre altri saranno garantiti. Questa giornata rappresenta una mobilitazione importante per esprimere dissenso sulle politiche adottate e le conseguenze sulla vita quotidiana dei cittadini.

Oggi, venerdì 12 dicembre, è il giorno dello sciopero generale della Cgil contro la manovra del governo Meloni. Di provvedimento "ingiusto" e "balordo" parla Maurizio Landini. Lo stop è nazionale, di 24 ore, e interessa tutti i settori: dai trasporti alla scuola, dalla sanità alle fabbriche.