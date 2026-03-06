Lukas Hofer sfiora il podio nell’individuale di Kontiolahti | non basta il 20 20 Perrot implacabile

Lukas Hofer si è piazzato quarto nella gara di biathlon a Kontiolahti, arrivando a un passo dal podio nonostante abbia commesso un errore al poligono. La competizione si è conclusa con Perrot che ha dominato la prova, lasciando Hofer molto vicino alla vetta. La gara di oggi ha visto anche altri atleti confrontarsi con le difficoltà della prova di 20 km.

Lukas Hofer trova lo zero al poligono e si spinge fino ai piedi del podio nella 20 km individuale maschile di Kontiolahti, in Finlandia, nella gara che apre anche per gli uomini la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: successo del transalpino Eric Perrot, che ipoteca la classifica generale ed intanto conquista la graduatoria di specialità, vincendo quest'oggi davanti ai norvegesi Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen. I primi quattro trovano tutti lo zero al poligono e, per questo, fanno il vuoto: il transalpino Eric Perrot vince con il crono di 44'55?7, rifilando 29?9 al norvegese Sturla Holm Laegreid, alla piazza d'onore, e 47?9 all'altro norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, sul gradino più basso del podio.