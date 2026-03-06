LIVE Biathlon Individuale maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Hofer perfetto ma resta ai piedi del podio! Perrot successo e Coppa

Durante la gara di biathlon individuale maschile a Kontiolahti, un corridore ha concluso con la prestazione perfetta, ma si è fermato ai piedi del podio. Un altro atleta ha ottenuto un risultato importante, conquistando la vittoria e la Coppa. Al traguardo, Rastorgujevs si è classificato ottavo, mentre Braunhofer ha terminato 41º con tre errori. La competizione è in corso con aggiornamenti in tempo reale.

18.25: Perrot chiude con 30" di vantaggio su Laegreid e vince la gara che gli frutta la Coppa di specialità 18.24: Christiansen è secondo al traguardo a 18" da Laegreid ma è in arrivo Perrot che vincerà la gara 18.23: Samuelsson è ottavo al traguardo, Fak chiude con 20 su 20 e dopo 4 poligoni è quinto alle spalle di Hofer 18.21: Harjula chiude al settimo posto al traguardo, ottima gara del padrone di casa 18.20: Laegreid perde 7" dal poligono rispetto a Hofer e va in testa con 48" di vantaggio. Non può puntare alla vittoria 18.16: Non sbaglia anche Perrot al quarto poligono. Hofer si deve inchinare a tre grandi campioni che ora si giocano la vittoria e gli altri posti sul podio all’ultimo giro 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

