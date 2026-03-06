LIVE Biathlon Individuale maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Hofer perfetto ma resta ai piedi del podio! Perrot successo e Coppa

Durante la gara di biathlon individuale maschile a Kontiolahti, un corridore ha concluso con la prestazione perfetta, ma si è fermato ai piedi del podio. Un altro atleta ha ottenuto un risultato importante, conquistando la vittoria e la Coppa. Al traguardo, Rastorgujevs si è classificato ottavo, mentre Braunhofer ha terminato 41º con tre errori. La competizione è in corso con aggiornamenti in tempo reale.

18.25: Perrot chiude con 30" di vantaggio su Laegreid e vince la gara che gli frutta la Coppa di specialità 18.24: Christiansen è secondo al traguardo a 18" da Laegreid ma è in arrivo Perrot che vincerà la gara 18.23: Samuelsson è ottavo al traguardo, Fak chiude con 20 su 20 e dopo 4 poligoni è quinto alle spalle di Hofer 18.21: Harjula chiude al settimo posto al traguardo, ottima gara del padrone di casa 18.20: Laegreid perde 7" dal poligono rispetto a Hofer e va in testa con 48" di vantaggio. Non può puntare alla vittoria 18.16: Non sbaglia anche Perrot al quarto poligono. Hofer si deve inchinare a tre grandi campioni che ora si giocano la vittoria e gli altri posti sul podio all’ultimo giro 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Hofer perfetto ma resta ai piedi del podio! Perrot, successo e Coppa Leggi anche: LIVE Biathlon, Individuale maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Hofer in corsa per il podio! LIVE Biathlon, Individuale maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Perrot favorito, norvegesi arrembantiBuonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a... [LIVE] BIATHLON : INDIVIDUEL 20 KM HOMMES / Les BLEUS AMBITIEUX ! - JO 2026 - COMMENTÉ Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Biathlon Individuale maschile.... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Individuale maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Perrot favorito, norvegesi arrembanti; Kontiolahti | Individuale maschile in Diretta Streaming | DAZN IT; Il programma delle gare settimanali: nove le discipline impegnate; A che ora il biathlon oggi: startlist individuale maschile Kontiolahti, tv, streaming. LIVE Biathlon, Individuale maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Hofer e Romanin precisi al poligonoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52: Un altro errore per Romanin all'ultimo poligono e chiude con due errori 17.50: Perrot va al comando dopo ... oasport.it A che ora il biathlon oggi: startlist individuale maschile Kontiolahti, tv, streamingOggi, venerdì 6 marzo, prosegue la prima tappa post Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di ... oasport.it Dallo sci alpino al biathlon con bersagli “sonori”, fino all’hockey su slittino: le Paralimpiadi hanno regole e tecnologie pensate per rendere le competizioni davvero equilibrate. E tutto nasce da un’idea del 1948 che ha cambiato lo sport. https://bit.ly/giochi - facebook.com facebook ACCOGLIENZA DA REGINA… … per una super campionessa olimpica! Lisa Vittozzi sbarca in Finlandia e scattano le sorprese! Così la tappa di Coppa del Mondo di biathlon, al via giovedì, inizia con una carica in più! #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com