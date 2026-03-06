LIVE Biathlon Individuale maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Hofer in corsa per il podio!

Alle 17.58, Romanin arriva al traguardo in seconda posizione a 40 secondi da Germain, mentre in corso c’è la gara di biathlon maschile a Kontiolahti 2026. La competizione è in diretta e gli atleti si sfidano sulla pista, con aggiornamenti che arrivano in tempo reale. La diretta prosegue con gli ultimi atleti che cercano di migliorare i loro tempi.

18.03: Zero di Laegreid che mantiene 40" di vantaggio su Hofer dopo tre poligoni 17.59: Zero di Dale dopo i due errori ai primi due poligoni, non sbaglia Nawrath ed è secondo con un errore alle spalle di Hofer. Zero di Pircher al primo poligono, è 16mo 17.56. Anzora uno zero velocissimo per Perrot al secondo poligono, due errori di Zawol all’ultimo poligono 17.55. ANCORA UNO ZERO DI HOFER CHE RIPARTE AL COMANDO DOPO TRE POLIGONI! 17.53: Due errori in piedi per Braunhofer, zero di Laegreid al secondo poligono, va al comando 17.52: Un altro errore per Romanin all’ultimo poligono e chiude con due errori 17.48. Un errore di Botn con poligono lento, ha 1’15” di ritardo, Zawol terzo al secondo poligono 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Biathlon, Individuale maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Perrot favorito, norvegesi arrembantiBuonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a...

