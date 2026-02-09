William e Kate Middleton si fanno sentire per il caso Epstein. I due hanno espresso preoccupazione e si sono detti scioccati dalle nuove rivelazioni che coinvolgono il principe Andrea. Non hanno commentato nel dettaglio, ma hanno fatto capire di seguire la vicenda con attenzione.

Anche il principe William e la principessa Kate d’Inghilterra rompono il silenzio sul caso Epstein dopo le recenti rivelazioni che hanno coinvolto nello scandalo l’ormai ex principe Andrea, fratello di re Carlo. William e Kate «preoccupati» per le recenti rivelazioni sul caso Epstein. A parlare è stato il portavoce della coppia durante un incontro con i giornalisti a Riyad. Secondo quanto riportato dall’Express, il portavoce ha chiarito che i principi del Galles sarebbero « molto preoccupati dalle costanti rivelazioni » che emergono dai cosiddetti Epstein File, aggiungendo che « i loro pensieri sono con le vittime ». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - William e Kate Middleton sono «molto preoccupati» per il caso Epstein

Approfondimenti su William Kate Middleton

William e Kate sono preoccupati per le nuove rivelazioni sullo scandalo Epstein che coinvolgono il principe Andrew.

Da Londra arriva una novità che fa discutere.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su William Kate Middleton

Argomenti discussi: Perché Kate Middleton è pronta a sfidare il principe William con una mossa (a dir poco) controversa; William e Kate Middleton hanno divorziato in segreto: la verità sull’indiscrezione; Kate e William non trovano un accordo sul futuro del principe George; Non si dorme con il cane nel letto? William e Kate la pensano diversamente.

William e Kate: spunta il video che incrimina il Principe. Le ultime indiscrezioni da Londra e le smentiteIl Principe William e Kate Middleton avrebbero divorziato segretamente: sono queste le voci che stanno circolando su X. Il video è virale. Ancora una volta la coppia reale è protagonista di nuove indi ... tpi.it

William e Kate Middleton hanno divorziato in segreto: la verità sull’indiscrezioneMonta il caso sul divorzio di William e Kate Middleton, ma la verità è un’altra e queste sono le prove. Intanto i Principi del Galles non commentano. dilei.it

La tempesta scatenata dal caso #Epstein si abbatte sull’Inghilterra. Per la prima volta il Principe William e la Kate Middleton si dicono “preoccupati per le rivelazioni e vicini al dolore delle vittime”. Ma a tremare è anche il governo Keir #Starmer. #Tg1 Natalia A facebook

I profumi reali della Principessa Kate Middleton e di Meghan Markle: idee regalo per San Valentino con "Una Traccia di Regalità" Il viaggio di una giovane donna dalla magnificenza dei palazzi reali europei alle vette dell'alta società newyorkese. #Italia x.com