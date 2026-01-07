Giornata mondiale dell’educazione l’ONU sceglie il 24 gennaio per rilanciare la centralità della scuola nell’Agenda 2030

Il 24 gennaio si celebra la Giornata mondiale dell’educazione, istituita dall’ONU per sottolineare l’importanza della scuola nell’Agenda 2030. Questa ricorrenza mira a promuovere l’accesso all’istruzione di qualità per tutti, evidenziando il ruolo fondamentale dell’educazione nello sviluppo sostenibile e nella crescita delle società. È un’occasione per riflettere sull’importanza di investire nel futuro attraverso l’educazione.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che il 24 gennaio sarà celebrato in tutto il mondo come la Giornata Internazionale dell’Educazione. La decisione è contenuta nella risoluzione 7325, adottata il 3 dicembre 2018. Con questo atto, l’ONU non si limita a segnare una data sul calendario, ma ribadisce che l’istruzione è un elemento indispensabile . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

