Luciano International Team | inizio 2026 trionfale tra Campionato Regionale WBFC e WKA Italia

All'inizio del 2026, il Luciano International Team si distingue come protagonista nelle prime due competizioni ufficiali della stagione. La squadra ha partecipato al Campionato Regionale WBFC e al Campionato Italiano Centro-Sud WKA Italia, ottenendo risultati di rilievo in entrambe le competizioni. Questi eventi segnano un avvio di stagione molto positivo per il team, che ha mostrato una buona preparazione nelle gare di inizio anno.

Il campionato Regionale WBFC si è tenuto presso il Palasport di Ceprano. Il team ha schierato 19 atleti tra veterani ed esordienti, ottenendo un risultato straordinario: una vera e propria pioggia di medaglie e prestazioni di altissimo livello. Tra i protagonisti di giornata: Alessia Negrini (Kickboxing) – oro per vittoria per KO al 1° round; Mohamed Fateh (Kickboxing) – 1° posto; Giuseppe Cimmino (Kickboxing) – 1° posto; Gianluca Fiorillo (Boxing & Kickboxing) – Doppio oro; Simone Pomponio (Kickboxing) – 1° posto; Raffaele Ventre (Kickboxing) – 1° posto; Giovanni Lombardo (Kickboxing) – 1° posto; Isabella Ganzerli (Kickboxing) – 1° posto;... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Luciano International Team: inizio 2026 trionfale tra Campionato Regionale WBFC e WKA Italia Campionato regionale 2026 di taekwondo (combattimento): 2 medaglie per le Pantere Team CarraraSi conclude il campionato regionale 2026 di combattimento di Taekwondo svoltosi a Patti Domenica 1 febbraio. Inizia benissimo il cammino della MonrealBike Racing Team, a Nicolosi un doppio podio per il team normanno nel Campionato Regionale FCI – Coppa SiciliaIl team ha appena iniziato a battere il terreno di gara, ma ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare il campionato 2026 al... Tutto quello che riguarda Luciano International Team. Discussioni sull' argomento Aversa, kickboxing: Team Luciano domina tra Wbfc e Wka: pioggia di ori; Luciano International Team: inizio 2026 trionfale tra Campionato Regionale WBFC e WKA Italia. Aversa, kickboxing: Team Luciano domina tra Wbfc e Wka: pioggia di oriAversa (Caserta) – Un inizio di stagione che non passa inosservato. La Luciano International Team inaugura il 2026 con una lunga serie di successi nelle prime ... pupia.tv Gli atleti della Luciano International Team di Aversa approdano ai mondiali di arti marzialiLa Luciano International Team è pronta a fare il suo ingresso nei campionati mondiali di Kick boxe e K-one Unified World Championships. La competizione si terrà a Carrara dal 24 al 27 ottobre. casertaweb.com SPORTS ACTION TEAM: 17 ANNI DI SPORT, CRESCITA E COMUNITÀ Si è conclusa un'altra grande stagione sciistica per lo Sports Action Team, che quest’anno compie 17 anni dalla sua fondazione! Un percorso costruito stagione dopo stagione con imp - facebook.com facebook