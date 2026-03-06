Luce e gas fuori media | conto oltre i 2100 euro ad Arezzo

A Arezzo, il conto per luce e gas supera i 2100 euro, secondo i dati più recenti. Le tariffe energetiche sono aumentate significativamente rispetto agli anni scorsi, influenzando le spese delle famiglie. Le variazioni nei costi sono legate alle oscillazioni del mercato delle materie prime e alle tensioni internazionali. La situazione attuale si riflette sui bilanci domestici e sui consumi energetici.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Guerra, tensioni geopolitiche e inflazione sono pronte a metterci il carico affossando ancora di più l’economia e facendo impennare il prezzo delle materie prime. Le speranze sono appese al nuovo decreto energia che dovrebbe alleggerire un po’ le bollette 2026. Almeno rispetto a quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie toscane per luce e gas. A stilare la classifica delle province ci ha pensato l’analisi di Facile.it, che ha calcolato in Toscana una spesa media nel 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata, pari a 2.012 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano meno di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

