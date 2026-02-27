Si avvicina la quarta edizione di Lucca Gustosa, l’evento dedicato alla scoperta delle specialità locali e alla promozione delle produzioni del territorio. La manifestazione si svolgerà nel centro storico di Lucca durante il fine settimana, offrendo un’occasione per assaporare i piatti tradizionali e scoprire le eccellenze gastronomiche della zona. L’appuntamento attirerà appassionati, operatori e visitatori curiosi di conoscere meglio le tradizioni culinarie locali.

Conto alla rovescia per la quarta edizione di Lucca Gustosa, la manifestazione dedicata all’enogastronomia, alla cultura del cibo e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, in programma venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo nel centro storico. La direzione artistica è affidata a Peppone Calabrese, volto noto di RaiUno e apprezzato critico enogastronomico. Venerdì alle 17.30 il via al Real Collegio con i saluti istituzionali, seguiti dallo storytelling ’Quando il cibo racconta un territorio’ curato dallo stesso Peppone Calabrese. A seguire lo spettacolo teatrale ’A tavola – Un viaggio ironico e poetico intorno alla tavola, tra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tutti i sapori del territorio . Le eccellenze di ’Lucca Gustosa’

## **The Tradition of Aquilea in the Heart of Lucca: The Comitato Paesano Takes Center Stage at "Lucca Gustosa"** **On Saturday, March 7th and Sunday, March 8th, 2026, the Loggia di Palazzo Pretorio will host the authentic flavors of the Lucca area: tastin - facebook.com facebook

Sabato 7 e domenica 8 marzo, sotto la Loggia di Palazzo Pretorio, il Comitato Paesano di Aquilea porta a Lucca Gustosa i sapori autentici della Valle del Serchio. Degustazioni, prodotti certificati e tradizione da assaporare x.com