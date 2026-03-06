Infortunio Lucca l’attaccante del Nottingham Forest torna in Italia! Il motivo e come sta

Lorenzo Lucca, attaccante italiano in prestito al Nottingham Forest, è tornato in Italia a causa di un infortunio. La sua visita si è svolta a Roma e riguarda le sue condizioni di salute. Lucca sta affrontando una stagione complicata a causa di problemi fisici e questa visita rappresenta un passo per valutare il suo stato di recupero.

Lucca Nottingham Forest, ora è anche ufficiale: l’attaccante lascia il Napoli e vola in Premier League. Il comunicato degli azzurriLucca Nottingham Forest, ora è anche ufficiale: l’attaccante lascia il Napoli e vola in Premier League.

Temi più discussi: Lucca: out anche col City, ma avrebbe un fastidio alla caviglia…; LORENZO LUCCA - L'ex attaccante azzurro sulla gogna, pure, in Premier, il Nottinghan nutre forti perplessità su di lui; La Pantera ritrova Riad. Sorpresa del campionato; Nottingham, scoppia il caso Lucca. L'attaccante non è stato convocato.

Nottingham, Lorenzo Lucca infortunato: è volato a Roma per un consultoLorenzo Lucca costantemente fuori dai convocati del Nottingham Forest: il motivo sarebbe legato ad un infortunio che lo sta condizionando nelle ultime settimane, inducendo l'allenatore Vítor Pereira a ... msn.com

Nottingham, scoppia il caso Lucca. L'attaccante non è stato convocatoLorenzo Lucca non è stato convocato dal Nottingham Forest per la gara di campionato odierna contro il Brighton & Hove Albion, in programma oggi allo stadio Amex. Per la cronaca il Nottingham ha perso ... msn.com