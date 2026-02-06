Gastroenterologia spostata a Pesaro E ora tocca alla degenza di Pediatria

Il reparto di Gastroenterologia di Fano è stato trasferito al San Salvatore di Pesaro. Ora, il centrodestra sta spostando anche la degenza di Pediatria. La decisione ha già portato alla chiusura di alcuni servizi e reparti all’ospedale Santa Croce. La popolazione si preoccupa per le conseguenze di questi spostamenti.

"Il centrodestra sta svuotando l' ospedale Santa Croce di servizi e reparti: Gastroenterologia è già stata trasferita da Fano al San Salvatore di Pesaro e la stessa sorte, a breve, toccherà al reparto di degenza di Pediatria". E' quanto denunciano, in una interrogazione, i consiglieri d'opposizione Massimo Seri (Lista Matteo Ricci presidente), Michele Caporossi (Progetto Marche Vive) e Marta Ruggeri (M5S) preoccupati del futuro dell'ospedale fanese. Lo spostamento di Gastroenterologia da Fano a Pesaro sarebbe avvenuto, "nel totale silenzio" a dicembre 2025, tanto che "le voci hanno iniziato a circolare solo qualche giorno fa".

