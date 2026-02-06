Pediatria spostata a Pesaro | degenza ginecologica trasferita in attesa di nuove aperture

A Pesaro, il reparto di pediatria è stato spostato, lasciando temporaneamente vuoto il Santa Croce di Fano. La degenza ginecologica si è trasferita altrove, in attesa di nuove strutture. La sanità locale sembra spostarsi verso altri centri, lasciando il reparto pediatrico senza una sede stabile.

**Un reparto di pediatria, in attesa di un trasferimento.** Così è cominciata l’epoca dell’ospedale Santa Croce di Fano, dove ormai sembra che la sanità locale si ritiri progressivamente verso altri centri. La degenza di pediatria, che fino a ieri era un punto fisso del polo sanitario fanese, è ormai in fase di trasferimento al San Salvatore di Pesaro, in attesa di un nuovo piano di ristrutturazione. Lo spostamento, annunciato nel novembre 2025, ha innescato un’ondata di preoccupazione tra consiglieri d’opposizione, cittadini e operatori sanitari. A parlare sono tre esponenti del centrodestra: Massimo Seri, presidente della Lista Matteo Ricci, Michele Caporossi di Progetto Marche Vive e Marta Ruggeri del M5S.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pesaro Pediatria

Il reparto di Gastroenterologia di Fano è stato trasferito al San Salvatore di Pesaro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pesaro Pediatria

Argomenti discussi: Gastroenterologia spostata a Pesaro. E ora tocca alla degenza di Pediatria; Gastroenterologia spostata a Pesaro E ora tocca alla degenza di Pediatria.

Gastroenterologia spostata a Pesaro. E ora tocca alla degenza di PediatriaI consiglieri di opposizione lanciano l’allarme: Il centrodestra sta svuotando il Santa Croce di reparti ... msn.com

Gastroenterologia trasferita da Fano, i consiglieri regionali Seri, Caporossi e Ruggeri: «Anche Pediatria destinata a Pesaro?»FANO «Le risposte su gastroenterologica saranno date in consiglio regionale». Lo diceva ieri Alberto Carelli, il direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale 1, ... corriereadriatico.it

NOTIZIA - ASL Vercelli, una visita speciale in Pediatria facebook