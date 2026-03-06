L'oroscopo di sabato 7 marzo 2026 | Venere fa sognare Leone e Ariete

Da fanpage.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'oroscopo di sabato 7 marzo 2026 indica che Venere porta sogni e desideri ai segni di Leone e Ariete. Lo Scorpione e i Pesci sono protagonisti di emozioni intense, vivendo momenti di forte coinvolgimento. Secondo le previsioni, lo Scorpione è considerato il segno più fortunato della giornata, mentre il Leone riceve indicazioni di difficoltà.

Nell’oroscopo di 7 marzo 2026: Scorpione e Pesci vivono le emozioni intensamente. Il segno fortunato è lo Scorpione mentre quello sfortunato il Leone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

