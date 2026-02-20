L'oroscopo di sabato 21 febbraio 2026 | schiettezza sfrenata per Leone e Ariete

Il Sole splende nel cielo e le previsioni indicano una giornata intensa per Leone e Ariete, che si mostrano più diretti del solito. Questa mattina, molti si sentono pronti a parlare senza filtri, affrontando con coraggio le situazioni più delicate. Le stelle suggeriscono che la sincerità aiuta a risolvere vecchi malintesi e a rafforzare i legami. La giornata si preannuncia ricca di momenti di confronto e di emozioni forti.