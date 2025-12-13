Omaggio all' oro verde con Olio in città | al via gli assaggi guidati

OSTUNI - Prende il via domani, domenica 14 dicembre, la rassegna "Olio in città" edizione Ostuni 2025. Il salone dei sindaci ospiterà alle 11:00 la prima seduta di assaggi guidati di olio extravergine d'oliva, inaugurando un ricco calendario di eventi che si protrarrà fino al 28 dicembre. Brindisireport.it

