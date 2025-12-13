Omaggio all' oro verde con Olio in città | al via gli assaggi guidati
Domani, domenica 14 dicembre, inaugura l'edizione 2025 di
OSTUNI - Prende il via domani, domenica 14 dicembre, la rassegna "Olio in città" edizione Ostuni 2025. Il salone dei sindaci ospiterà alle 11:00 la prima seduta di assaggi guidati di olio extravergine d'oliva, inaugurando un ricco calendario di eventi che si protrarrà fino al 28 dicembre. Brindisireport.it
L’oro verde. Olio omaggio per Mattarella - Il presidente Mattarella riceverà una confezione di prodotti tipici da Reggello come omaggio della comunità per il suo impegno a favore del Paese e della pace nel mondo. lanazione.it
L’oro verde in festa. A Santa Caterina Albanese si celebra l’olio evo - Cresce l'attesa per la seconda edizione della “Festa dell'Olio” in programma sabato prossimo, 13 dicembre, nel suggestivo centro storico di Santa Caterina Albanese. cn24tv.it
