Viterbo terza nel Lazio per oliveti l' olio è l' oro verde della Tuscia

Viterbo si conferma tra le zone più importanti del Lazio per la produzione di olio d’oliva. La regione si posiziona al terzo posto nel Lazio per gli oliveti, con una vasta superficie di circa 78mila ettari dedicati alle olive da olio. Sono 306 i frantoi attivi che trasformano le olive in quello che molti chiamano “l’oro verde” della Tuscia, un prodotto che da sempre rappresenta un punto forte dell’economia locale.

Il Lazio risulta essere una delle regioni italiane più importanti per la produzione di olio d'oliva. Con 306 frantoi attivi e una superficie di produzione di olive da olio di 78mila 138 ettari, ricopre il 7,5% del totale nazionale. Nella classifica nazionale è quarto, dopo Puglia, Calabria e Sicilia. Questi dati si riferiscono alla superficie coltivata a olive da olio nel 2024. Per quanto riguarda le province, Roma è al primo posto con 23mila 718 ettari, seguita da Frosinone (19,500 ettari). Viterbo si conferma al terzo posto nel podio, con poco meno di 15mila ettari (14mila 800). Chiudono Rieti (11mila 600 ettari) e Latina (8mila 970 ettari).🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Domani, domenica 14 dicembre, inaugura l'edizione 2025 di

