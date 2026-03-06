Lo strano caso di Stroppa | maestro delle promozioni ma poco considerato in A

Lo scorso mese, un allenatore ha guidato diverse squadre di serie B come Foggia, Crotone, Monza e Cremonese, dimostrando un talento particolare nel portare le sue squadre in promozione. Attualmente è alla guida del Venezia, con cui ha ottenuto risultati notevoli. Nonostante questo, nel calcio di serie A non ha ancora avuto l'opportunità di affermarsi pienamente.

Non c'è dubbio, ed è giusto così, che tutte le attenzioni siano al derby di Milano. Dove si sfidano prima e seconda: cosa potrebbe esserci di più elettrizzante? C'è però anche un cuore rossonero, uno che ha vestito per tre volte quella maglia, protagonista a suo modo, in un campionato diverso. Riflettori meno abbaglianti, ma comunque tanta tantissima, soddisfazione. L'allenatore in questione - che avrà anche il tempo per seguire poi il derby di serie A - è Giovanni Stroppa, che si trova attualmente al comando del campionato di B con il Venezia. Una lunga rincorsa, come è lunga la sua storia da tecnico. Già, perché sono ormai vent'anni che frequenta la panchina, con risultati che - è questo il punto - fanno riflettere.