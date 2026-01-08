Il Garante per la privacy e lo strano caso del B&B abusivo delle figlie | Lui vive nello stesso palazzo ma dice di non sapere nulla

Nel cuore di Roma, un bed and breakfast al piano terra di un edificio su piazza della Pigna è al centro di un caso legato alla privacy e a presunte irregolarità. Il proprietario, Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la Privacy, afferma di non essere a conoscenza delle attività abusive delle sue figlie, nonostante vivano nello stesso stabile. La vicenda suscita attenzione sulle responsabilità e sui controlli in ambito di tutela dei dati personali.

C’è un bed and breakfast al piano terra di un edificio che affaccia su piazza della Pigna, nel centro di Roma, che appartiene alla famiglia di Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la Privacy. Quell’appartamento, ha rivelato Il Fatto Quotidiano, risultava adibito almeno in parte a ufficio, eppure veniva affittato come B&B. L’immobile, situato a pochi passi dal Pantheon, è stato comprato il 15 ottobre 2008. «Quando le figlie studiavano all’università, il papà glielo comprò», racconta una donna al giornalista Thomas Mackinson. La casa di Stanzione nello stesso palazzo del B&B abusivo. Possibile che Stanzione non ne sapesse nulla del B&B abusivo intestato alle figlie? Oggi è ancora una volta Il Fatto Quotidiano a tornare sulla vicenda per rivelare un dettaglio piccolo ma potenzialmente decisivo: il presidente del Garante per la privacy vive esattamente a trenta metri da quel bed and breakfast. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Garante, Ghiglia diffida Report: “Violata la mia privacy”. Ma la puntata andrà in onda lo stesso Leggi anche: Il presidente del Garante della Privacy dice che nessuno si dimetterà dopo il caso Report Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Garante per la privacy e lo strano caso del B&B abusivo delle figlie: «Lui vive nello stesso palazzo ma dice di non sapere nulla» - Lo scoop del Fatto Quotidiano: Pasquale Stanzione vive a 30 metri dal bed and breakfast (registrato come studio) che frutta 120mila euro all'anno ... open.online

Il Garante Privacy indaga su #Bellavia, il consulente di #Report che aveva un milione di file su vip e politici. #LaRussa accusa: "Ha schedato mio figlio Geronimo" - facebook.com facebook

Il Provvedimento n. 709/2025 del Garante #Privacy come cartina di tornasole delle criticità ancora diffuse nella gestione digitale dei rapporti con l’utenza #AreaRiservata #Consenso #SicurezzaInformatica #Dati #GDPR #Accountability #DatiPersonali x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.