È morto Giorgio Rumignani | il maestro delle salvezze e delle promozioni impossibili scomparso a 86 anni

LUTTO - E’ morto Giorgio Rumignani, l’ex calciatore e allenatore aveva 86 anni - E’ morto Giorgio Rumignani, l’ex calciatore e allenatore è venuto a mancare a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, all’età di 86 anni. napolimagazine.com

È morto Giorgio Rumignani, allenatore della salvezza del Pescara nel 1993/94 - Mezzala in Serie B e C tra il 1957 e il 1971, come tecnico oltre ai biancazzurri ha guidato altre squadre storiche tra cui Piacenza, Andria, Pisa, Ravenna, Monza e Palermo ... msn.com

