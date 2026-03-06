Lo scudetto delle Cheerleaders Trionfano le ragazze dei Chiefs

Le ragazze dei Chiefs si sono aggiudicate lo scudetto delle Cheerleaders nella loro prima gara ufficiale. La competizione ha visto diverse squadre sfidarsi, ma sono state le atlete dei Chiefs a conquistare il titolo con la loro performance. La vittoria rappresenta un risultato importante per il team, che ha dimostrato grande preparazione e coordinazione. La manifestazione si è svolta senza incidenti, davanti a un pubblico numeroso.

Buona, anzi, buonissima la prima. Alla loro prima uscita in una gara ufficiale nella categoria Junior Team Pom Dance, le Cheerleaders Chiefs Ravenna, infatti, al Palasport di Cervia si sono laureate campionesse nazionali, ai Campionati Nazionali di Cheerdance tenuti sotto l'egida della Csen, il Centro Sportivo Educativo Nazionale. "Si tratta di un risultato straordinario per un gruppo di giovani atlete – racconta la coach della squadra, Arianna Zaccaria – che, con impegno, passione e costanza, hanno lavorato per mesi per raggiungere questo obiettivo". Un obiettivo davvero prestigioso per un gruppo giovane e creato da non troppo tempo che si è preso il lusso di battere colossi del settore, attivi da molti anni, come le bergamasche del Diamond Cheers.