L’82,7% delle studentesse diciassettenni in Italia si dice stressato Le ragazze più stressate dei ragazzi

Secondo l’indagine HBSC, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, l’82,7% delle ragazze diciassettenni italiane si sente spesso sotto pressione. La ricerca rivela che le studentesse manifestano livelli di stress più alti rispetto ai coetanei maschi. Tra le cause principali ci sono le scadenze degli esami e la pressione di mantenere buoni voti. Un dato concreto mostra che molte ragazze evitano di parlare con gli insegnanti per timore di fallire. La situazione preoccupa gli esperti, che evidenziano un aumento dello stress con l’avanzare dell’età.

