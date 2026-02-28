pentagono sceglie grok di musk durante lo scontro con anthropic

Il Pentagono ha deciso di adottare il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Musk durante lo scontro con Anthropic. Le autorità militari stanno valutando strumenti in grado di rispettare requisiti operativi e di sicurezza molto rigorosi. La scelta si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso le tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza e l’efficacia delle applicazioni militari.

l’ attenzione delle reti di difesa si concentra sull’individuazione di uno strumento di intelligenza artificiale in grado di soddisfare requisiti operativi e di sicurezza stringenti. mentre Anthropic resiste alle salvaguardie che ne impediscono usi non conformi, xAI ha assicurato un accordo per portare il modello Grok nelle reti più sensibili. la dinamica tra conformità normativa e avanzamento tecnologico assume un ruolo cruciale nel panorama attuale. come grok ha ottenuto un accordo con il pentagono mentre anthropic resiste. al centro della discussione vi è una dissonanza sull’applicazione dell’IA in contesti operativi. Anthropic, creatore di Claude, ha rifiutato di sollevare le salvaguardie di sicurezza, impedendo l’utilizzo dell’IA per sorveglianza di massa o armi autonomhe. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

