L’Mk-48 e l’attacco | ecco come il sottomarino nucleare USS Charlotte ha affondato la nave dell’Iran

Un sottomarino nucleare d’attacco della classe Los Angeles ha lanciato un siluro contro una nave da guerra iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka, causando l’affondamento della Iris Dena. L’evento si è verificato durante un’operazione militare in mare. Nessun altro dettaglio sui coinvolgimenti o sulle motivazioni è stato reso noto.

Un siluro pesante lanciato dal sommergibile d’attacco americano avrebbe colpito la fregata iraniana nella sezione di poppa, provocando l’affondamento rapido dell’unità e decine di vittime tra l’equipaggio È stato un sottomarino nucleare d’attacco classe Los Angeles a lanciare il siluro che ha affondato la nave da guerra iraniana Iris Dena mentre si trovava al largo delle coste dello Sri Lanka. Più precisamente lo USS Charlotte, identificativo SSN-766, quarta nave della Marina degli Stati Uniti a portare il nome Charlotte, in onore della più grande città della Carolina del Nord, e sedicesima unità della terza serie di sottomarini classe Los Angeles, con base a Pearl Harbor. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

