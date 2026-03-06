Livorno sorpreso a rubare in un negozio del centro | 55enne arrestato

A Livorno, un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato. I militari lo hanno sorpreso mentre entrava in un negozio del centro e prendeva diversi oggetti, per poi cercare di uscire rapidamente dall’esercizio. L’uomo è stato fermato e portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Un 55enne è stato arrestato a Livorno con l'accusa di furto aggravato. I carabinieri hanno notato l'uomo introdursi in un'attività del centro e rubare vari oggetti per poi uscirne rapidamente, cercando di allontanarsi. Prontamente bloccato con ancora tra le mani la refurtiva, a seguito di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di una tronchesina, di un coltello lungo 16 cm nonché di merce varia, verosimilmente asportata da altre attività commerciali della zona. Per il malvivente, dopo la convalida dell'arresto, è scattato il divieto di dimora nella provincia di Livorno. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Sorpreso a rubare in un'auto, sorpreso dal proprietario e arrestato dagli agentiLa serata di mercoledì 25 febbraio si è conclusa con l'arresto di un uomo di trentaquattro anni, originario del Marocco, sorpreso mentre tentava di...

Tenta di rubare in un negozio del centro, poi reagisce contro chi tenta di fermarlo: arrestatoHa rubato un capo di abbigliamento in un negozio e, nel fuggire, ha provocato una colluttazione con una persona che ha tentato di fermarlo.

Aggiornamenti e notizie su Livorno sorpreso a rubare in un negozio....

Temi più discussi: Sorpreso a rubare al centro rifiuti, fugge nei campi: 30enne bloccato dopo inseguimento; Sorpreso a rubare in un ristorante sul lungomare: arrestato 26enne; Venturina | Sorpreso a rubare dal centro raccolta, scappa e aggredisce i carabinieri: 30enne denunciato; Tonno mal conservato: sanzionato il titolare di un take away.

Vada, sorpreso a rubare in un locale sul lungomare: arrestato 26enneIntervento rapido nella notte a Vada, dove i Carabinieri della Stazione di Castiglioncello hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne residente in zona, già noto alle forze dell’ordine, con ... livornopress.it

Sorpreso a rubare al centro di raccolta, denunciato 30enne nordafricanoI Carabinieri della Stazione di Venturina Terme, a termine accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne originario del Nord Africa ma residente a Piombino, per tentato furto e resisten ... livornopress.it

Libertas Livorno 1947 vs Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 Questa sera, ` ore : Amedeo Modigliani Forum - Livorno In su RaiSport (canale 58) e RaiPlay https://www.raiplay.it/dirette/raisport Non per - facebook.com facebook

Duecentotrentasette volte amaranto. Renato Bellinelli, l'angelo biondo. #calcio #livorno x.com