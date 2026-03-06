LIVE Speed skating Mondiali sprint 2026 in DIRETTA | non parte Vigl!

Durante i Mondiali sprint 2026 di speed skating, la gara continua senza la partecipazione di Vigl, che non ha preso parte alla competizione. Alle 19.32, Schulting ha fermato il cronometro a 37.48 secondi, conquistando la seconda posizione sia nella gara odierna sia nella classifica complessiva. La diretta prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

19.32 Schulting ferma il crono a 37.48 e si piazza al secondo posto di questa gara e della classifica. Poco lontana da lei la terza olandese Fledderus. 19.31 Dominio di Femke Kok! Quasi un secondo meglio della seconda l’olandese che chiudo con il tempo di 36.76. Non ha ancora perso un 500 metri Kok in questa stagione! 19.29 Adesso un’ultima super batteria! Al via le fortissime olandesi Kok e Schulting. 19.27 Partenza pazzesca di Ziomek-Nogal! La polacca stringe i denti fino alla fine e fa segnare il tempo di 37.59. Dieci centesimi peggio l’olandese Fledderus, che si mette al secondo posto provvisorio. 19.26 Penultima batteria dei 500 metri! Scendono sul ghiaccio le migliori adesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

