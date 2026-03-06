Oggi si tiene la seconda giornata del Campionato Mondiale di speed skating 2026 a Heerenveen, in Olanda, con le prove di sprint e all around. La diretta online segue le performance di Vigl e Di Stefano, due atleti italiani impegnati nelle gare di questa fase. I risultati vengono aggiornati in tempo reale, offrendo un quadro completo delle prestazioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Campionato Mondiale All Around e sprint di speed skating 2026 in programma a Heerenveen in Olanda. Lo speed skating mondiale si prepara a vivere l’ultimo grande appuntamento della stagione. Nella storica Thialf Arena di Heerenveen, nei Paesi Bassi, saranno protagonisti soprattutto quegli atleti completi e capaci di essere competitivi su tutte le distanze. I riflettori azzurri sono inevitabilmente puntati su Francesca Lollobrigida; la protagonista assoluta dei Giochi Olimpici potrebbe essere arrivata alla sua ultima partecipazione ad un grande evento e la volontà di chiudere in bellezza di certo non le manca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: si chiude il percorso di Vigl e Di Stefano

Leggi anche: LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Di Stefano e Vigl lontani dai primi, Pergher fermata da un problema muscolare

Leggi anche: LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Di Stefano e Vigl lontani dai primi nei 500, Pergher fermata da un problema muscolare

Approfondimenti e contenuti su Speed skating.

Temi più discussi: LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: risale Di Stefano grazie ai 1000, Pergher fermata da un problema muscolare; MotoGP, tutte le livree per la stagione 2026. Le FOTO; Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 5 marzo, tv, streaming, italiani in gara; F1, dentro la monoposto: come funziona l'impianto frenante. VIDEO.

LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Di Stefano e Vigl lontani dai primi nei 500, Pergher fermata da un problema muscolareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.34: La polacca Baran va al comando con 1'\1854, terza la cinese Yu con 1'2169 20.30: La tedesca Franzen fa ... oasport.it

Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari giovedì 5 marzo, tv, streaming, italiani in garaOggi, giovedì 5 marzo, prenderanno il via i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull'anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), le due ... oasport.it

SPEED SKATING - Prende il via la rassegna iridata a Heerenveen: oggi protagonisti gli specialisti della velocità. Scopriamo gli azzurri al via e il programma di gare - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Speed Skating, #Giovannini bronzo nella mass start maschile 30^ medaglia per l'Italia ai Giochi Invernali #SkySport #MilanoCortina2026 x.com