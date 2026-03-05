LIVE Speed skating Mondiali sprint 2026 in DIRETTA | Di Stefano e Vigl lontani dai primi Pergher fermata da un problema muscolare

Durante i Mondiali sprint 2026 di short track, la gara è ancora in corso con alcuni atleti che si trovano lontani dai primi posti e altri fermati da problemi fisici. Di Stefano e Vigl non sono in testa, mentre Pergher ha dovuto interrompere la gara a causa di un problema muscolare. Attualmente si sta effettuando il rifacimento del ghiaccio, in attesa dei 1000 metri maschili con Di Stefano.

21.13: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio e tra poco i 1000 uomini con Di Stefano 21.12. Questa la classifica della prima giornata di gare nella sprint femminile: 1 Femke Kok Paesi Bassi 73.2202 Suzanne Schulting Paesi Bassi +1.183 Marrit Fledderus Paesi Bassi +1.864 Kaja Ziomek-Nogal Polonia +1.995 Béatrice Lamarche Canada +2.076 Na-Hyun Lee Corea del Sud +2.657 Min-Sun Kim Corea del Sud +2.738 Rio Yamada Giappone +3.219 Ruining Tian Cina +3.8310 Ellia Smeding Gran Bretagna +3.8511 Julie Nistad Samsonsen Norvegia +4.0012 Anna Ostlender Germania +4.0513 Anna Kubo Giappone +4.0614 Erin Jackson Stati Uniti +4.0715 Martyna Baran Polonia +4. 20.34: La polacca Baran va al comando con 1'\1854, terza la cinese Yu con 1'2169 20.30: La tedesca Franzen fa ...