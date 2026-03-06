LIVE Speed skating Mondiali sprint 2026 in DIRETTA | grande festa dei Paesi Bassi! Kok e De Boo vincono il mondiale sprint

I Mondiali sprint di velocità su ghiaccio 2026 si sono conclusi con la vittoria dei rappresentanti dei Paesi Bassi, Kok e De Boo. La gara si è svolta oggi con numerosi atleti in azione, e la diretta ha tenuto aggiornati gli appassionati su ogni fase. La manifestazione ha visto la partecipazione di vari nazionali, con le medaglie assegnate ai due olandesi. La sessione si è conclusa alle 22.13, con gli organizzatori che hanno chiuso la diretta.

22.13 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live testuale dei mondiali sprint di speed skating termina qui! Domani il pattinaggio di velocità sarà ancora protagonista con l'inizio delle competizioni All Around in cui saranno presenti i fortissimi azzurri Riccardo Lorello e Francesca Lollobrigida! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 22.11 Wennemars termina la propria gara ancora una volta ai piedi del podio, esattamente come nei 1500 metri dell'Olimpiade appena conclusa. Dietro l'olandese si piazza il canadese Dubreuil, fino all'ultimo in lotta per il terzo posto, ma decisamente troppo lento negli ultimi 1000 metri per ambire alla medaglia.