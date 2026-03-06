Durante i Mondiali di speed skating sprint 2026, la competizione è in corso con aggiornamenti in diretta. Al momento, Di Stefano ha mostrato prestazioni sotto le aspettative, mentre De Boo si avvicina alla conquista del titolo. Attualmente, il ghiaccio viene rifatto, con la pausa in corso alle 20.14. Segui gli sviluppi in tempo reale per ulteriori dettagli.

20.14 Pausa per il rifacimento del ghiaccio in questo momento. Le competizioni riprenderanno con i 1000 metri femminili fra circa 10 minuti. 20.13 I Paesi Bassi sono davvero vicini alla possibilità di chiudere la giornata odierna con un doppio titolo iridato grazie a Femke Kok e a Jenning De Boo. L’olandese comanda la classifica generale con un vantaggio sensibile su Stolz che a sua volta ha un notevole margine sul terzo. Per il podio sarà lotta fra Il canadese Dubreuil, il cinese Ning e l’olandese Wennemars. 20.09 Strapotere di De Boo! L’olandese, nonostante un’ultima curva non perfetta, chiude con il tempo di 33.93. Stolz fa segnare invece il tempo di 34. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Di Stefano non convince, De Boo ipoteca il titolo!

Leggi anche: LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Di Stefano può stupire nelle distanze sprint

Leggi anche: LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Di Stefano

Approfondimenti e contenuti su Speed skating.

Temi più discussi: LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: risale Di Stefano grazie ai 1000, Pergher fermata da un problema muscolare; Mondiali di pattinaggio di velocità 2026 all around e sprint: convocati dell'Italia, programma, orario delle gare e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: si chiude il percorso di Vigl e Di Stefano; MotoGP, tutte le livree per la stagione 2026. Le FOTO.

LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: si chiude il percorso di Vigl e Di StefanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Campionato ... oasport.it

LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Di Stefano e Vigl lontani dai primi nei 500, Pergher fermata da un problema muscolareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.34: La polacca Baran va al comando con 1'\1854, terza la cinese Yu con 1'2169 20.30: La tedesca Franzen fa ... oasport.it

Per l'Italia, i Mondiali junior di speed-skating disputati a Inzell (Germania) si sono chiusi con due piazzamenti a ridosso del podio. La Mixed Relay si è attestata al 4° posto, mancando la medaglia per meno di sei decimi. Inoltre, il Team Pursuit maschile ha conc - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Speed Skating, #Giovannini bronzo nella mass start maschile 30^ medaglia per l'Italia ai Giochi Invernali #SkySport #MilanoCortina2026 x.com