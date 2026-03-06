speed skating daniele di stefano sfiora la top 15 ai mondiali sprint titoli per femke kok e jenning de boo

Ai Mondiali sprint di speed skating, Daniele Di Stefano ha sfiorato la top 15, mentre Femke Kok e Jenning De Boo sono stati incoronati campioni mondiali. La competizione si è conclusa questa sera sulla pista, con le medaglie assegnate ai migliori atleti del circuito. La gara ha visto numerosi atleti confrontarsi in diverse specialità, determinando i nuovi campioni del mondo.

Assegnati i titoli iridati ai Mondiali sprint 2026 di speed skating, conclusi in serata sulla pista Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi, dopo la seconda gara sui 500 e sui 1000 metri sia per gli uomini che per le donne: in casa Italia 16° posto di Daniele Di Stefano, mentre non parte Maybritt Vigl. I titoli vanno ai padroni di casa neerlandesi Femke Kok e Jenning De Boo. Tra gli uomini il successo va al neerlandese Jenning De Boo, che si impone nettamente con 134.670, andando a precedere lo statunitense Jordan Stolz, d’argento con un totale di 135.500, ed il cinese Zhongyan Ning, terzo assoluto con 136.755. Daniele Di Stefano chiude 16° con 140. 🔗 Leggi su Oasport.it

