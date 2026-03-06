LIVE Speed skating Mondiali sprint 2026 in DIRETTA | Di Stefano

Durante i Mondiali sprint di speed skating 2026, Shinama, atleta giapponese, ha conquistato la prima posizione con un vantaggio di un solo centesimo. Con questa performance, l’atleta si è anche posizionato in testa alla classifica generale. La gara è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

20.01 Va in testa Shinama! Il giapponese si prende la prima posizione per un solo centesimo! L'asiatico balza anche in cima alla classifica generale. 19.59 Ottimo crono di Magnussen! Il norvegese rifila mezzo secondo al compagno di batteria, l'olandese Botman, e prende il comando della gara con il tempo di 34.54. 19.56 Uno-due polacco in cima alla classifica. In vetta, proprio davanti al compagno appena sceso in pista, si piazza Piotr Michalski (34.67), che balza al comando anche della classifica generale. 19.54 il polacco Kania è il primo a scendere sotto i 35 secondi. Il suo ottimo crono (34.77) gli vale anche il primo posto nella classifica generale.