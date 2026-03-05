LIVE Speed skating Mondiali sprint 2026 in DIRETTA | Di Stefano può stupire nelle distanze sprint

Durante i Mondiali sprint di speed skating 2026, la competizione prosegue con aggiornamenti in tempo reale. La diretta evidenzia che Di Stefano potrebbe sorprendere nelle gare di sprint, mentre alle 18.52 si segnala l’assenza di Serena Pergher, quarta ai recenti Giochi Olimpici nei 500 metri. La manifestazione si svolge con partecipanti provenienti da diverse nazioni, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni fase delle gare.

18.52: La notizia dell’ultima ora è l’assenza di Serena Pergher, quarta alle Olimpiadi nei 500. L’azzurra era data per partente ma non sarà al via oggi, c’è Vigl per l’Italia 18.49: I riflettori azzurri sono inevitabilmente puntati su Francesca Lollobrigida, protagonista assoluta ai Giochi con la straordinaria doppietta olimpica nei 3000 e nei 5000 metri. La pattinatrice di Frascati arriva a Heerenveen con uno stato di forma eccellente e con la possibilità concreta di inserirsi nella lotta per il podio nella classifica generale dell’Allround, la disciplina che premia la versatilità e la capacità di gestire più distanze nell’arco di due giorni di gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

