Indian Wells avanti Berrettini Sinner parte con il ceco Svrcina

A Indian Wells, Matteo Berrettini ha superato il suo avversario, mentre Jannik Sinner si prepara al debutto nel Masters 1000. L’azzurro affronta domani, venerdì 6 marzo, il ceco Dalibor Svrcina, che ha passato le qualificazioni. Entrambi i giocatori sono in corsa per avanzare nel torneo. La competizione prosegue con l’attenzione puntata sui loro incontri.

Nel Masters 1000 in California si rivede anche Lorenzo Musetti a un mese dall'infortunio in Australia, sfiderà Fucsovics Jannik Sinner torna in campo. Domani, venerdì 6 marzo, il fuoriclasse azzurro debutta nel Masters 1000 di Indian Wells contro il ceco Dalibor Svrcina, qualificato. Dopo l'eliminazione ai quarti del torneo di Doha contro Jakub Mensik, per il numero 2 del ranking Atp ricomincia così dal secondo turno del torneo californiano la corsa verso il numero uno. Sinner non ha mai affrontato in carriera Svrcina. All'esordio al Masters 1000 di Indian Wells, Matteo Berrettini ha battuto dopo quasi tre ore Adrian Mannarino, più forte anche dei crampi che lo hanno condizionato nel terzo set: l'azzurro sfiderà al 2° turno Sascha Zverev.