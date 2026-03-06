LIVE SF – La sfilata delle 55 nazioni partecipanti

Alle 20.40 si è svolta la sfilata delle 55 nazioni partecipanti alla competizione. Sono stati i padroni di casa, l’Italia, a prendere il via, con Alessandro Ossola che ha portato il cartello e ha partecipato a Parigi 2024 nell’atletica. La cerimonia ha visto sfilare rappresentanti di diversi paesi, con un momento dedicato alla presentazione ufficiale delle squadre.

20.40 – È arrivato il momento della sfilata dei padroni di casa, l'Italia! A portare il cartello Alessandro Ossola che ha partecipato a Parigi 2024 nell'atletica. ad accompagnarlo la squadra di Para Ice Hockey. 37 gli atleti, 5 le atlete azzurre che rappresenteranno la nostra nazione in queste Paralimpiadi. Diverse prime volte in questa Paralimpiade di Milano-Cortina 2026. Tra queste El Salvador ed Haiti, all'esordio assoluto in questo tipo di rassegna. Ad accompagnare la parata i Meduza, trio italiano di house music con portata globale. 20.18 – Parte la sfilata, in ordine alfabetico italiano, delle 55 Nazioni che parteciperanno a questa rassegna.