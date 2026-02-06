LIVE SF – Continua la sfilata delle Nazioni

Questa sera, alla manifestazione, sono entrate sul palco Cipro, Colombia e Corea del Sud. La Corea del Sud porta con sé una tradizione consolidata negli sport invernali. La sfilata delle nazioni continua, e ogni ingresso aggiunge un tocco di diversità alla manifestazione.

21.05 – Proseguendo fanno il loro ingresso Cipro, Colombia e Corea del Sud, paese con una discreta tradizione degli sport invernali. 21.00 – Sfilano in ordine (sempre alfabetico) Repubblica Ceca, Cile e Cina, che porta a quest’Olimpiade ben 126 atleti, 68 donne e 58 uomini. 20.57 – Entra il Canada, la cui delegazione è seconda solo a quella degli States a livello numerico. 20.53 – È il tempo di Bosnia-Herzegoniva, Brasile, la delegazione più numerosa del centroSud America, Bulgaria a completamento della lettera “B”. 20.52 – Sfila il Benin, alla sua prima storica apparizione ai Giochi Olimpici Invernali.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su SF Live

Alle 20 di questa sera si accendono i riflettori su Milano, dove si apre ufficialmente la Cerimonia d’inizio delle Olimpiadi Invernali 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su SF Live

Argomenti discussi: Sport e live, in California alleanza tra Goldenvoice e SF Giants; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio; LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hamilton piazza la zampata ed è il più veloce della settimana!; Test Barcellona, RISULTATI e CLASSIFICA della mattina: ottimo esordio per la Ferrari SF-26.

DOMENICA 8 FEBBRAIO, dopo la sfilata dei gruppi mascherati per il centro (inizio h. 15:00), la festa continua in piazza San Pietro con il dj set a cura di JUDICI e Molinoir e animazione: non perdertela! facebook