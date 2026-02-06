LIVE SF – Termina la sfilata delle nazioni con la lettera M

La sfilata delle nazioni con la lettera “M” si è conclusa, lasciando il palco alle altre nazioni che si sono alternate lungo il percorso. Si è partiti dall’Olanda, con la lettera “O”, e si è chiuso con il Pakistan, per poi passare a tutte le altre nazioni che iniziano con le rispettive lettere. La serata continua con un ritmo incalzante, mentre pubblico e partecipanti seguono con attenzione ogni passo delle sfilate.

21.50 – Con la lettera “O” si parte e termina con l’Olanda. Con la “P” la prima nazione è il Pakistan. A seguire Polonia, Porto Rico, Portogallo, presente in tre discipline: sci alpino e di fondo più lo speed skating. 21.45 – Si parte con la “N”. La prima nazione a sfilare è la Nigeria. A seguire la Norvegia e a chiudere la Nuova Zelanda. 21.44 – Proseguendo con questa lettera sfila la Moldavia, Principato di Monaco, Mongolia e a chiudere Montenegro, per il quale gareggeranno due uomini. 21.43 – Si parte con la lettera “M”: a sfilare Macedonia, Madagascar, Malesia e Malta, che hanno un’unica rappresentante femminile.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su SFILATA MONDIALE LIVE SF – Continua la sfilata delle Nazioni Questa sera, alla manifestazione, sono entrate sul palco Cipro, Colombia e Corea del Sud. LIVE SF – Si continua con la lettera “G”: sfila la Gran Bretagna Questa sera la sfilata continua con la Gran Bretagna, che entra in scena tra le altre nazioni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su SFILATA MONDIALE Argomenti discussi: Terminato lo shakedown della F1 a Barcellona, Ferrari prima: i RISULTATI dell'ultima giornata; LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: termina il day-2, poche indicazioni in una giornata contrassegnata dalla pioggia; Day-4 a Russell. L'Aston nera debutta e si ferma; LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: termina il terzo giorno di test. Ottimi segnali da Antonelli. GORIZIA - Divieti di sosta e transito in vigore già dalle ore del mattino dell'8 febbraio. Fermate sospese e sostitutive per le linee urbane 1,2,3, 5 e 6. La sfilata comincia alle 14 in corso Verdi e termina in piazza Vittoria. SEGUICI anche su Instagram -> https://i facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.