LIVE Sci alpino Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Pirovano sogna la vittoria ma la pista si sta velocizzando!

Alle 12.21 i pettorali di partenza segnalano l'inizio della discesa in Val di Fassa, con la francese Laura Gauche in 24ª posizione. La gara di sci alpino si sta svolgendo in un percorso che si sta velocizzando, mentre il concorrente Pirovano spera di conquistare la vittoria in questa tappa della Coppa del Mondo. La competizione prosegue con gli atleti che affrontano la pista.

12.21 La francese Laura Gauche è 24ma a 1.67. Vediamo ora Nadia Delago. 12.18 I pettorali delle prossime italiane: 25 Nadia Delago, 35 Sara Thaler, 39 Roberta Melesi, 44 Sara Allemand, 51 Asja Zenere. 23 Nadine Fest (AUT) 24 Laura Gauche (FRA) 25 Nadia Delago (ITA) 26 Delia Dürrer (SUI) 27 Haley Cutler (USA) 28 Janine Schmitt (SUI) 29 Isabella Wright (USA) 30 Keely Cashman (USA) 1 Laura Pirovano (ITA) – 1:21.40 2 Emma Aicher (GER) – 1:21.41 (+0.01) 3 Breezy Johnson (USA) – 1:21.69 (+0.29) 4 Kira Weidle-Winkelmann (GER) – 1:21.72 (+0.32) 5 Cornelia Hütter (AUT) – 1:21.74 (+0.34) 6 Ariane Rädler (AUT) – 1:21.76 (+0.36) 7 Ilka Štuhec (SLO) – 1:21. 🔗 Leggi su Oasport.it

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del...

