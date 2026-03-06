Durante la discesa femminile in Val di Fassa, le atlete si sfidano per ottenere i migliori tempi. La gara include una combattuta battaglia tra le principali concorrenti, mentre un’atleta italiana tenta di sfatare un tabù e conquistare punti importanti per la classifica generale. La diretta segue passo passo ogni fase della competizione, con aggiornamenti continui sui risultati e le performance delle atlete in gara.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: nel recupero della gara non disputata a Crans Montana, al cancelletto di partenza, dalle ore 11.30, ci saranno 55 atlete da 15 Paesi. Nella graduatoria generale comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, oggi assente, con 1133 punti. L’atleta meglio piazzata tra quelle in gara in Italia è la tedesca Emma Aicher, terza con 914, proprio davanti a Sofia Goggia, che si attesta in quarta posizione con 786. La prima discesa femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Goggia in bagarre per la coppa, Pirovano sfata il tabù?

Non credo al mondo ci siano molti altri luoghi dove è possibile mangiare o bere qualcosa e poter ammirare un panorama unico e la partenza della discesa libera di coppa del mondo… Grazie Val di Fassa

