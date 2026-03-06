LIVE Sci alpino Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | FANTASTICA PIROVANO! E’ il suo giorno?

Alle ore 11:53 si sono aperti i battenti della discesa di sci alpino in Val di Fassa, con i concorrenti pronti a scendere lungo il tracciato. Tra i partecipanti, spicca il nome di un atleta che ha conquistato l’attenzione con una performance eccezionale durante la prova di oggi. La gara prosegue con i pettorali di partenza visibili e aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

12.02 Vanno in fumo i sogni di gloria per Sofia Goggia in discesa. Può invece coltivarli Laura Pirovano. 12.01 Niente da fare, Goggia conferma quest’anno di fare molta più fatica in discesa rispetto al superG. E’ appena decima a ben 9 decimi da Pirovano, che a questo punto sogna la vittoria. 12.00 Al primo intermedio Goggia è già dietro di 0.12, al secondo di 0.13. 11.58 Al primo intermedio la statunitense è dietro di appena 0.01, al secondo 0.33. Non è un pericolo. 11.57 Puchner 13ma a 1.27: ultima. Tocca all’americana Jacqueline Wiles. Poi un’altra azzurra a seguire. 11.56 0.04 di ritardo al primo rilevamento, 0.27 al secondo. Non sembra un fattore Puchner. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Goggia e Pirovano

LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Goggia in bagarre per la coppa, Pirovano sfata il tabù?

