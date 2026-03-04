LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | guida Miradoli Goggia non spinge bene Pirovano

Inizia la prima prova di discesa della Coppa del Mondo di sci alpino a Val di Fassa, con la guida di Miradoli. Goggia non spinge al massimo, mentre Pirovano si comporta bene. Alle 11:21, Jacqueline Wiles conclude la manche in dodicesima posizione con un ritardo di un secondo. La gara prosegue con i pettorali di partenza aggiornati e in diretta.

11:22 Nono tempo per l’austriaca Puchner: il suo ritardo dalla prima è di +0.87. 11:20 Ottima prova per Laura Pirovano che termina quarta. L’azzurra accusa +0.67 di ritardo da Miradoli. 11:19 Sofia Goggia, dopo un buon inizio, rallenta nel finale, e si piazza in undicesima posizione con +1.23. 11:17 La tedesca Kira Weidle-Winkelmann, in vantaggio nella parte inziale, è terza con +0.42. 11:16 L’austriaca Cornelia Huetter termina terza. Il distacco dalla vetta è di +0.70. 11:15 Kajsa Vickhoff Lie taglia il traguardo in sesta posizione con un distacco di +0.90. 11:13 L’americana Breezy Johnson viaggia sui tempi di Miradoli ed è seconda con diciassette centesimi di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Miradoli in testa dopo le prime discese11:12 Emma Aicher accusa un distacco pesante nella parte centrale e termina settima con +2.

LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: torna Sofia GoggiaBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Val di Fassa, valevole per la...

Val di Fassa LIVE: prove Coppa del mondo di sci alpino 2026La Val di Fassa accoglie per la terza volta la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La pista La VolatA, nella Ski Area San Pellegrino, è stata preparata nei minimi dettagli dal Comitato Organizzat ... discoveryalps.it

