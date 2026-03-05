LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | ultima rifinitura per Goggia e Pirovano

Inizia la seconda e ultima prova di discesa libera femminile a Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Goggia e Pirovano sono pronti per le ultime rifiniture prima della competizione. La gara si svolge oggi, con aggiornamenti in diretta sulla piattaforma di OA Sport, e include orari, programma e dettagli sulla copertura televisiva.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Sofia Goggia e le azzurre avranno a disposizione una ulteriore occasione per studiare la neve e le linee sulla pista denominata La VolatA. Quale sarà il programma? Oggi alle ore 11.00 andrà in scena la seconda prova cronometrata, quindi da domani, venerdì 6 marzo si inizierà a fare sul serio con la discesa numero 1. Si proseguirà poi sabato 7 con la seconda discesa alle ore 10.45 e si chiuderà domenica 8 marzo con il superG, sempre alle ore 10:45.