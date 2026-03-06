LIVE Musetti-Fucsovics ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il n5 ritorna dopo l’infortunio

Alle ore 21.00 si gioca il match di secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Lorenzo Musetti e Marton Fucsovics. Musetti, numero 5 del tabellone, torna in campo dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal circuito. La partita è trasmessa in diretta streaming e sarà possibile seguirla aggiornando la pagina con i risultati in tempo reale.

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Lorenzo Musetti e Marton Fucsovics. Per il carrarino ritorno in campo dopo l'infortunio che lo ha bloccato sul più bello contro Novak Djokovic agli Australian Open, e contro l'ungherese che è tra i veterani del circuito. Si tratta di un confronto inedito sul circuito ATP, quello tra l'attuale numero 5 del mondo e colui che, invece, ad oggi occupa la posizione numero 56. Per Fucsovics si tratta di un ritorno in California, considerato che non ci andava dal 2023, anno nel quale ha raggiunto il miglior suo risultato, vale a dire gli ottavi di finale.