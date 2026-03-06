LIVE Musetti-Fucsovics 0-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | iniziato il match del toscano

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, il match tra Musetti e Fucsovics è iniziato con il punteggio di 0-1. Sul campo, Musetti ha tentato di rispondere alla prima palla di servizio di Fucsovics, ma ha commesso un errore con un dritto che è finito nel corridoio. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

15-15 Musetti approfitta di un rovescio in back un po' troppo corto di Musetti per aggredire di dritto e portare a casa il punto nonostante la seconda non lo avesse aiutato. 0-15 Prova subito a reagire Musetti in uno scambio in cui entrambi giocano profondo, alla fine chiude il toscano con un bel dritto non lontano dall'incrocio delle righe. 0-2 Break Fucsovics, secondo doppio fallo di Musetti che in questo game ha servito un'unica prima e sulle seconde ha commesso doppio fallo o è stato attaccato. 15.40 Due palle break Fucsovics, di nuovo l'ungherese prende l'iniziativa con la seconda, poi comanda lo scambio di dritto, usa gli angoli e ottiene il punto.