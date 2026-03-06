LIVE Musetti-Fucsovics 1-4 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | break di svantaggio per il toscano

Durante una partita di ATP Indian Wells 2026, Musetti e Fucsovics sono in campo con il punteggio di 1-4. In apertura, Musetti colpisce il rovescio, ma il colpo in lungolinea finisce oltre la linea. La partita prosegue con i due giocatori che si affrontano sul campo, mentre gli spettatori seguono in diretta gli scambi e le variazioni di punteggio.

40-40 Appena lungo il dritto di Fucsovics, primo game ai vantaggi del match. 15-15 Dritto lungo di Fucsovics, che ora qualche errore in più lo commette (nei primi cinque game erano stati otto quelli di Musetti). 15-0 Si apre il campo con il rovescio Musetti, ma lo stesso colpo giocato in lungolinea finisce lungo. 2-4 Fucsovics, bella risposta di Fucsovics su gran seconda del toscano, ma l'ungherese sbaglia con il dritto in avanzamento. Va notato come nei punti centrali del game una certa collaborazione del vento ci sia stata. 40-30 Primo serve&volley del match di Musetti, che poi appoggia la palla sopra la rete. 30-30 Gran risposta angolatissima di Fucsovics, che però poi spreca tutto con un non certo difficile dritto che spedisce in rete.