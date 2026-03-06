LIVE Musetti-Fucsovics 0-3 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | inizio complicato per il toscano

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, il match tra Musetti e Fucsovics è iniziato con il tennista ungherese che si è portato subito avanti sul punteggio, attualmente in vantaggio 3-0. Durante il gioco, Fucsovics ha ottenuto un punto sulla seconda di Musetti, che poi ha commesso un errore di dritto dopo aver avanzato. La partita prosegue con il toscano in difficoltà.

40-30 Musetti rimane molto lontano dalla riga di fondo, Fucsovics ne approfitta per spingere soprattutto di dritto e guadagnarsi il punto. 30-30 Seconda sulla riga centrale di Fucsovics, che poi però sbaglia leggermente il dritto in avanzamento. 0-15 IL ROVESCIO DI MUSETTI! Splendido recupero sul dritto a seguire il servizio, passante lungolinea strettissimo che Fucsovics non riesce a cogliere. 1-3 Fucsovics, due accelerazioni di dritto bastano a Musetti per conquistare il primo game del match. 40-15 Fucsovics prende d’improvviso la rete sul rovescio di Musetti, ma proprio di rovescio sbaglia la volée. 30-15 Prima palla corta vincente di Musetti a seguire il servizio, molto ben nascosta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fucsovics 0-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: inizio complicato per il toscano LIVE Musetti-Fucsovics 0-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: iniziato il match del toscano15-15 Musetti approfitta di un rovescio in back un po’ troppo corto di Musetti per aggredire di dritto e portare a casa il punto nonostante la... LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: tra poco il ritorno in campo del toscano22:12 Ricordiamo, prima di questo match, la vittoria di Flavio Cobolli in rimonta su Miomir Kecmanovic e, invece, la sconfitta di Matteo Berrettini... Contenuti e approfondimenti su LIVE Musetti Fucsovics 0 3 ATP Indian.... Temi più discussi: Sinner e Musetti, oggi il debutto a Indian Wells: avversari e dove vedere i match in tv; Masters 1000 Indian Wells: 8 italiani in main draw, il tabellone; Indian Wells, il tabellone: Sinner-Musetti in semifinale, Alcaraz trova Djokovic se...; ATP Indian Wells 2026: Shapovalov batte Tsitsipas, avanza Monfils. Destini opposti per Berrettini e Bellucci. LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: attesa per il ritorno dopo l’infortunioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters ... oasport.it Musetti-Fucsovics oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti farà quest'oggi il proprio debutto nel Masters1000 di Indian Wells. Il toscano (n.5 del mondo) giocherà contro l'ungherese Marton ... oasport.it Indian Wells, oggi Musetti-Fucsovics – Diretta x.com Marton Fucsovics sfiderà per la prima volta Lorenzo Musetti, sullo Stadium 3, verso le 21:30 italiane. Cercherà la prima vittoria contro un top 5 su cemento - facebook.com facebook