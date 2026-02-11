LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Norris al comando con la McLaren risale Leclerc

La sessione di test a Sakhir si accende con Lando Norris che guida con la McLaren, mentre Charles Leclerc risale posizioni. Verstappen si conferma il più presente in pista, con 116 giri completati, seguito da Ocon con 92 e Sainz con 77. La giornata offre già molti spunti di interesse in vista delle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.57 Al momento Verstappen è il pilota ad aver percorso il maggior numero di giri con 116, davanti ai 92 di Ocon (Haas) e ai 77 di Sainz (Williams). 15.53 Leclerc monta gomme soft nuove e si migliora in 1’35?190, salendo in terza piazza assoluta a mezzo secondo dal tempo di Norris. 15.51 Di seguito la classifica aggiornata: 1 Lando Norris McLaren 1:34.669 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.161 3 Charles Leclerc Ferrari +0.521 4 Oscar Piastri McLaren +0.933 5 George Russell Mercedes +1.439 6 Lewis Hamilton Ferrari +1.764 7 Esteban Ocon Haas F1 Team +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina, i test di F1 a Sakhir sono stati molto movimentati.

