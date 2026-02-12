LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc detta il passo Norris si avvicina con la McLaren

Leclerc ha appena fatto il suo giro e si è subito fermato ai box, dopo aver percorso cinque giri con le gomme soft. Norris, invece, sta spingendo forte con la McLaren e si avvicina in classifica. La prima mattinata di test a Sakhir si anima, con i piloti che cercano di trovare il ritmo giusto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.49 Leclerc torna ai box dopo un breve run di cinque giri con gomme soft usate. 10.46 Si migliorano Audi e Haas. Hulkenberg è 5° in 1'37?3 con gomme medie, Bearman 6° in 1'37?4 con le soft. 10.44 In questa fase della pre-season, quando parliamo di time-attack, in realtà non si tratta ovviamente di una vera e propria simulazione di qualifica a serbatoio vuoto e con il motore spinto al 100%. Proprio per questo motivo i tempi dei test vanno presi con le molle. 10.42 Arriva la risposta McLaren, con il campione del mondo Lando Norris che firma un ottimo 1'34?7 su gomma media avvicinandosi a mezzo secondo da Leclerc ma con (come minimo) una mescola di svantaggio.

