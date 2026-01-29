LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | alle 9.00 scatta la quarta giornata Esordisce l’Aston Martin torna in pista la Ferrari

Alle 9.00 scatta la quarta giornata di test a Barcellona. L’Aston Martin fa il suo debutto, mentre la Ferrari torna in pista dopo qualche giorno di pausa. Tra poco, i team inizieranno a spostarsi sui box per prepararsi alle prime sessioni. I motori saranno già caldi e l’attenzione sarà tutta sui tempi e sulle novità tecniche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.40 Buongiorno e benvenuti al Montmelò! Tra 20 minuti esatti prenderà il via il Day-4 dei blindatissimi test riservati alla F1. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei test collettivi privati di Barcellona organizzati dai team di Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Il day-4 dello shakedown al Montmelò vedrà i l ritorno della Ferrari in pista, che ieri ha deciso di non girare nella programmazione particolare prevista per queste prove. Ricordiamo che da regolamento ogni squadra può usufruire al massimo di tre giornate (sulle cinque totali dei Test catalani) in pista, non a caso nel primo giorno causa pioggia hanno girato solamente la Rossa e la Red Bull.

